Оперблок травматологии Республиканской больницы оборудуют на 20 млн рублей

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в 2022 году 20,2 млн рублей будут направлены на дооснащение оборудованием операционного блока травматологического отделения Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

По сообщению правительства региона, по инициативе Артура Парфенчикова поправками в Закон о бюджете республики на 2022-2024 годы для сферы здравоохранения предусмотрено дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Так, 20,2 млн рублей направят на дооснащение оборудованием операционного блока травматологического отделения Республиканской больницы им. В.А. Баранова. В ходе ремонта в 2019 году травматологическое отделение было оснащено медицинским оборудованием за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Более 43 млн рублей тогда были направлены на приобретение рентген-аппарата с С-дугой, операционных столов, артроскопической стойки, наркозно-дыхательной и другой техники.

— Оснащение оборудованием позволило развернуть две операционные, в том числе для эндопротезирований крупных суставов и для артроскопических оперативных вмешательств с использованием видеоэндоскопических хирургических технологий, расширить объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилям травматология и ортопедия. Дополнительные средства пойдут на дооснащение оперблока, в том числе техникой для качественной дезинфекции хирургического инструментария и операционного белья для обеспечения инфекционной безопасности, — рассказал главный врач больницы Тамази Карапетян.