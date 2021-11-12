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Оперблок травматологии Республиканской больницы оборудуют на 20 млн рублей

Новости. Общество
15:56, 30 Ноября 2021
фото: © Оперштаб Карелии / ВК

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По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в 2022 году 20,2 млн рублей будут направлены на дооснащение оборудованием операционного блока травматологического отделения Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

По сообщению правительства региона, по инициативе Артура Парфенчикова поправками в Закон о бюджете республики на 2022-2024 годы для сферы здравоохранения предусмотрено дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Так, 20,2 млн рублей направят на дооснащение оборудованием операционного блока травматологического отделения Республиканской больницы им. В.А. Баранова. В ходе ремонта в 2019 году травматологическое отделение было оснащено медицинским оборудованием за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.  Более 43 млн рублей тогда были направлены на приобретение рентген-аппарата с С-дугой, операционных столов, артроскопической стойки, наркозно-дыхательной и другой техники. 

— Оснащение оборудованием позволило развернуть две операционные, в том числе для эндопротезирований крупных суставов и для артроскопических оперативных вмешательств с использованием видеоэндоскопических хирургических технологий, расширить объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилям травматология и ортопедия. Дополнительные средства пойдут на дооснащение оперблока, в том числе техникой для качественной дезинфекции хирургического инструментария и операционного белья для обеспечения инфекционной безопасности, — рассказал главный врач больницы Тамази Карапетян.

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Комментарии

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Седой хрен
2021-11-30 17:31:06
Отлично! Деньги народные,значит бесплатно будут для людей работать оборудование? Или как?
Беня
2021-11-30 16:28:03
Если я правильно понял, там смогут ставить протезы суставов?
кир
2021-11-30 16:09:04
Сколько денег они возьмут с больных людей - это уму непостижимо. Люди гуманной профессии. :)
Гость
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