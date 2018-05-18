"Опять растолстела?": в Сети обсуждают фото Пугачевой с концерта

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Накануне Примадонна дала первый за много лет концерт.
Публика была так поражена появлением Аллы Борисовны на сцене, что некоторые даже решили, что это не она, а двойник.
Однако и пела Пугачева живьем, и некоторые зрители концерта даже получили возможность потрогать "живую Аллу" буквально руками: во время исполнения песни "Пригласите даму танцевать" один из зрителей был приглашен на сцену, пишет uznayvse.
Алла Пугачева выступала на Международном форуме юристов в Санкт-Петербурге. Неизвестно, как удалось убедить ее спеть на публике.
Примадонна давным-давно закончила сценическую карьеру. В последний раз большой концерт она давала девять лет назад.
Однако внимание публики привлекло не выступление Пугачевой, а ее внешний облик. На этот раз для выхода в свет Алла Борисовна снова выбрала рок-н-ролльный расслабленный образ, но ее фанаты этого не оценили.
По мнению подписчиков ее инстаграм-аккаунта, белая "разлетайка" и такая же юбка плохо сочетаются с кедами, а черная майка Примадонну полнит.
Еще недавно в Сети обсуждали, как сильно Пугачева исхудала, но публика переменчива: теперь пишут, что 69-летняя звезда слишком растолстела.
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