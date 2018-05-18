Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 18 Мая 2018

"Опять растолстела?": в Сети обсуждают фото Пугачевой с концерта

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.05.18 20:00
Куда пойти в Петрозаводске 19 мая: Винтажный цех, вечер памяти Линника, Ночь музеев
18.05.18 19:30
Самойлова рассказала, как на ней сэкономил Первый канал
18.05.18 19:10
Все новости
Загрузка...

Накануне Примадонна дала первый за много лет концерт.

Публика была так поражена появлением Аллы Борисовны на сцене, что некоторые даже решили, что это не она, а двойник.

Однако и пела Пугачева живьем, и некоторые зрители концерта даже получили возможность потрогать "живую Аллу" буквально руками: во время исполнения песни "Пригласите даму танцевать" один из зрителей был приглашен на сцену, пишет uznayvse.

Алла Пугачева выступала на Международном форуме юристов в Санкт-Петербурге. Неизвестно, как удалось убедить ее спеть на публике.

Примадонна давным-давно закончила сценическую карьеру. В последний раз большой концерт она давала девять лет назад.

Однако внимание публики привлекло не выступление Пугачевой, а ее внешний облик. На этот раз для выхода в свет Алла Борисовна снова выбрала рок-н-ролльный расслабленный образ, но ее фанаты этого не оценили.

По мнению подписчиков ее инстаграм-аккаунта, белая "разлетайка" и такая же юбка плохо сочетаются с кедами, а черная майка Примадонну полнит.

Еще недавно в Сети обсуждали, как сильно Пугачева исхудала, но публика переменчива: теперь пишут, что 69-летняя звезда слишком растолстела.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.05.18 20:00
Куда пойти в Петрозаводске 19 мая: Винтажный цех, вечер памяти Линника, Ночь музеев
18.05.18 19:30
Самойлова рассказала, как на ней сэкономил Первый канал
18.05.18 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
14.05.2018, 22:00
Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака

Аналитика

17.05.2018 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 4
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске
17.05.2018 16:22
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»