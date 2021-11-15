890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Оплатил налоги заранее — выиграл приз!

Новости. Общество
18:20, 30 Ноября 2021
фото: © unsplash

Новости партнеров

Управление ФНС по Республике Карелия подвело итоги акции «Оплати налоги в срок»: имена 10 победителей будут названы в ходе прямой трансляции в официальном паблике руководителя ведомства.

Напомним, участие в конкурсе приняли все добросовестные плательщики-физлица, оплатившие  налоги на имущество, транспорт и земельный участок  до 15 ноября 2021 года, при этом не допустившие налоговой задолженности и на протяжении трех лет не имеющие налоговых долгов на момент начисления текущих платежей.

Выбор победителей был осуществлен рандомно. 10 счастливчиков определились генератором случайных чисел с выбором ИНН плательщиков. Список победителей, которые будут награждены призами партнеров и сувенирной продукцией, будет объявлен  1 декабря  в ходе онлайн-трансляции, посвященной подведению предварительных итогов имущественной кампании — 2021.

Трансляция состоится в группе руководителя УФНС по РК, Инны Васильевны Кравченко https://vk.com/id566933746   1 декабря, в 19.00.

У налогоплательщиков еще остается время, чтобы уплатить налоги до наступления установленного срока и не пополнить число должников. На актуальные вопросы в ходе трансляции ответят специалисты Управления:

✔ Вопросы задолженности затронет руководитель ведомства Инна Васильевна Кравченко;

✔ О порядке исчисления имущественных налогов, предоставление льгот и о том, как оспорить кадастровую стоимость объекта расскажет начальник отдела налогообложения имущества и доходов ФЛ и АСВ Юлия Валентиновна Смирнова;

✔ Итоги акции «Оплати налоги в срок» подведет начальник отдела по работе с налогоплательщиками Людмила Владимировна Шуткина.

  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:19
Обществоведение
«Издевательство над правосудием» 7
Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку.
«Неудобная война» 2
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»