Управление ФНС по Республике Карелия подвело итоги акции «Оплати налоги в срок»: имена 10 победителей будут названы в ходе прямой трансляции в официальном паблике руководителя ведомства.

Напомним, участие в конкурсе приняли все добросовестные плательщики-физлица, оплатившие налоги на имущество, транспорт и земельный участок до 15 ноября 2021 года, при этом не допустившие налоговой задолженности и на протяжении трех лет не имеющие налоговых долгов на момент начисления текущих платежей.

Выбор победителей был осуществлен рандомно. 10 счастливчиков определились генератором случайных чисел с выбором ИНН плательщиков. Список победителей, которые будут награждены призами партнеров и сувенирной продукцией, будет объявлен 1 декабря в ходе онлайн-трансляции, посвященной подведению предварительных итогов имущественной кампании — 2021.

Трансляция состоится в группе руководителя УФНС по РК, Инны Васильевны Кравченко https://vk.com/id566933746 1 декабря, в 19.00.

У налогоплательщиков еще остается время, чтобы уплатить налоги до наступления установленного срока и не пополнить число должников. На актуальные вопросы в ходе трансляции ответят специалисты Управления:

✔ Вопросы задолженности затронет руководитель ведомства Инна Васильевна Кравченко;

✔ О порядке исчисления имущественных налогов, предоставление льгот и о том, как оспорить кадастровую стоимость объекта расскажет начальник отдела налогообложения имущества и доходов ФЛ и АСВ Юлия Валентиновна Смирнова;

✔ Итоги акции «Оплати налоги в срок» подведет начальник отдела по работе с налогоплательщиками Людмила Владимировна Шуткина.