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Оплатить счета за тепловую энергию в Петрозаводске теперь можно, вызвав курьера

Новости. Общество
10:48, 07 Мая 2020
фото: © "ТГК-1"
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ПАО "ТГК-1" ввело для петрозаводских потребителей дополнительную услугу – теперь по телефонам Управления по сбыту тепловой энергии можно вызвать курьера Почты России и оплатить потребленные ресурсы, не выходя из дома.

Приемок заявок осуществляется по телефонам 71-39-56 и 71-39-33 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Оплатить квитанции можно как наличными, так и банковской картой.

"Сейчас очень важно соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без крайней необходимости, особенно это касается пожилых людей. Для многих жителей Петрозаводска привычно оплачивать квитанции на почте, поэтому мы стараемся сделать доступнее эту услугу на дому, – отмечает и.о. директора филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин. – Жизнь общества неожиданно почти полностью перешла в онлайн, многим из нас предстоит научиться жить в этом формате. Мы просим всех молодых людей прийти на помощь своим старшим родственникам и знакомым. Для жителей Карелии работает личный кабинет lk.tgc1.ru".

С помощью личного кабинета потребители могут передать показания индивидуальных счетчиков горячей воды и тепловой энергии, посмотреть начисления за отопление и горячее водоснабжение, получить квитанцию и произвести оплату. При оплате на сайте "ТГК-1" банковская комиссия снижена до 0,75%.

Специалисты Управления по сбыту тепловой энергии работают в режиме удаленного доступа, отвечают на звонки по телефонам 71-39-56 и 71-39-33 и продолжают консультировать потребителей по вопросам начисленной платы, порядку оплаты коммунальных услуг, предоставления мер социальной поддержки.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-05-07 10:51:32
Не были бы у ТГК-1 таких безумных аппетитов, может и с платежами получше ситуация была бы.
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