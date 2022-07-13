Хорошие новости для родителей школьников! До Дня знаний еще целый месяц, а принять участие в акции от ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал», приуроченной к 1 сентября, можно уже сейчас.

Полностью погасите задолженность (или текущий счет, если долга нет) по коммунальным платежам до 20 августа, и у вас появится возможность выиграть подарочный сертификат на покупку школьных принадлежностей в одном из ТЦ нашего города.

Для того, чтобы абонент смог принять участие в акции «Скоро в школу», у него не должно быть дебиторской задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Предварительной заявки на участие не требуется. В сентябре с помощью метода генерации случайных чисел сотрудники ООО «КРЦ» определят победителей и вручат подарочные сертификаты. При этом, не играет роли в какой класс пойдет ученик в наступившем году — в первый, пятый или одиннадцатый.

Акция продлится до 20 августа включительно — успейте погасить задолженность! Внести платежи за коммунальные услуги можно в банках, через терминалы, мобильные приложения банков, в отделениях АО «Почта России» и в личном кабинете на сайтах http://pks-vodokanal.ru/ или https://www.крц10.рф/.

Победителям сообщат о вручении сертификатов заранее. Для уточнения информации звоните по телефону Центра единого обслуживания 56-04-31.