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Оправдательный приговор гендиректору ДРСУ поддержал Верховный суд Карелии

Новости. Общество
12:57, 05 Июня 2020
фото: Светлана Лысенко
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Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор гендиректору ДРСУ Юрию Гугалинскому, обвиненному в заключении фиктивных договоров.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2016-2017 годах гендиректор ООО "Кольское ДРСУ" Юрий Гугалинский подписал с питерской фирмой "Служба заказчика" несколько фиктивных договоров аренды дорожной спецтехники и автотранспорта для обслуживания дорог Карелии. Этим он причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 миллиона рублей, считает следствие. 

На стадии расследования глава Карелии Артур Парфенчиков обращался к руководителю Следственного управления Следкома РФ по Карелии с просьбой рассмотреть возможность снятия обвинений с Гугалинского и прекращения этого уголовного дела. 

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ded
2020-06-05 15:00:16
Следствие и прокуратурских - под суд.
новый
2020-06-05 15:17:48
Ded, в Гаагу ? Яблочнутая либерастня очень любит отправлять всех в Гаагу. :)
кир
2020-06-05 13:11:03
Право власти казнить или миловать. :)
Гость
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