Оправдательный приговор гендиректору ДРСУ поддержал Верховный суд Карелии

Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор гендиректору ДРСУ Юрию Гугалинскому, обвиненному в заключении фиктивных договоров.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2016-2017 годах гендиректор ООО "Кольское ДРСУ" Юрий Гугалинский подписал с питерской фирмой "Служба заказчика" несколько фиктивных договоров аренды дорожной спецтехники и автотранспорта для обслуживания дорог Карелии. Этим он причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 миллиона рублей, считает следствие.

На стадии расследования глава Карелии Артур Парфенчиков обращался к руководителю Следственного управления Следкома РФ по Карелии с просьбой рассмотреть возможность снятия обвинений с Гугалинского и прекращения этого уголовного дела. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".