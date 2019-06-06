Улицу Красноармейскую в Петрозаводске заасфальтируют ночью

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Администрация города предупреждает водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и просит искать объездные пути.
В Петрозаводске продолжается масштабный ремонт дорог
Подрядная организация выполняет фрезерование асфальтового покрытия на площади Гагарина и демонтаж тротуаров на улице Шотмана.
Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" готовятся приступить к укладке выравнивающего слоя на отфрезерованных ранее участках Красноармейской улицы. Если позволят погодные условия, эти работы начнутся в ночь с 6 на 7 июня, или в ночь с 7 на 8 июня.
В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланирован капитальный ремонт более чем 330 тысяч квадратных метров городских дорог и тротуаров.
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