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Последний отсчет: названы даты отбора кандидатов на пост нового главы Петрозаводска

Новости. Политика
06:35, 24 Марта 2021
фото: Валерий Поташов
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Претенденты на должность нового главы Петрозаводска, как ожидается, начнут подавать документы для конкурсного отбора с 29 марта.

Это следует из проекта решения, внесенного в повестку сегодняшнего заседания Петросовета.

"Документы, предоставляемые лицами, желающими принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, принимаются с 29 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года включительно...", - говорится в документе.

Также определена планируемая дата и время проведения конкурса.

"Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Петрозаводского городского округа 30 апреля 2021 года в 12 час. в
помещении, расположенном по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2", - сказано в документе.

Если сегодня Петросовет примет это решение, то 30 апреля будет объявлено, кто станет новым главой города. 

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