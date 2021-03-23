Последний отсчет: названы даты отбора кандидатов на пост нового главы Петрозаводска

Претенденты на должность нового главы Петрозаводска, как ожидается, начнут подавать документы для конкурсного отбора с 29 марта.

Это следует из проекта решения, внесенного в повестку сегодняшнего заседания Петросовета.

"Документы, предоставляемые лицами, желающими принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, принимаются с 29 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года включительно...", - говорится в документе.

Также определена планируемая дата и время проведения конкурса.

"Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы

Петрозаводского городского округа 30 апреля 2021 года в 12 час. в

помещении, расположенном по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2", - сказано в документе.

Если сегодня Петросовет примет это решение, то 30 апреля будет объявлено, кто станет новым главой города.