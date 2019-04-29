ОПРОС: Что для вас 1 мая?

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Впереди россиян ожидает сразу пять выходных дней в связи с празднованием 1 Мая.
После революции 1917 года Первомай стал официальным праздником. В РСФСР первоначально он назывался "день Интернационала", позднее стал называться "День международной солидарности трудящихся — Первое Мая" и отмечаться 1 и 2 мая.
В 1992 году был переименован в "Праздник весны и труда".
А чем для вас является 1 мая?
Проголосовать можно здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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