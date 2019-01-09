Опрос показал, что жизнь в 2018 году стала хуже

Почти 1,5 тысячи человек ответили на вопрос: как изменилась их жизнь в 2018 году.

"Столица на Онего" в конце минувшего года интересовалась у читателей, как изменилась их жизнь в 2018 году?

Из 1476 участников опроса 1118 человек (75%) признались, что в 2018 году их жизнь стала хуже, цены выросли, а зарплаты – нет.

Для 271 респондента (18%) в минувшем году не изменилось ровным счетом ничего.

И лишь 87 отвечающих (5%) сообщили, что в 2018-ом они смогли улучшить свое благосостояние.