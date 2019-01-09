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Новости. Общество
10:19, 09 Января 2019

Опрос показал, что жизнь в 2018 году стала хуже

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Почти 1,5 тысячи человек ответили на вопрос: как изменилась их жизнь в 2018 году.

"Столица на Онего" в конце минувшего года интересовалась у читателей, как изменилась их жизнь в 2018 году?

Из 1476 участников опроса 1118 человек (75%) признались, что в 2018 году их жизнь стала хуже, цены выросли, а зарплаты – нет.

Для 271 респондента (18%) в минувшем году не изменилось ровным счетом ничего.

И лишь 87 отвечающих (5%) сообщили, что в 2018-ом они смогли улучшить свое благосостояние.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-01-09 11:16:13
Жизнь всегда улучшается, только не в мозгах у людей.
кир
2019-01-09 10:45:59
В моем дворе кредитных кастрюль стало больше.
User
2019-01-09 10:28:09
Лучше всего это показали дизлайки и комменты под новогодним поздравлением... 146% народной любви враз оказались "мыльным пузырем"!
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