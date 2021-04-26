Опрос показал, готовы ли работодатели отпустить сотрудников на длинные майские праздники

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга Headhunter выяснила реакцию компаний-работодателей на увеличение праздничных дней в мае 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Headhunter.

Выяснилось, что 38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае.

Еще 23% опрошенных высказали в целом отрицательное отношение.

Также опрос показал, готовы ли работодатели освободить сотрудников от работы на все праздники — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».