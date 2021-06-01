Опрос руководителей предприятий Карелии показал рост пессимизма в большинстве отраслей

Индекс предпринимательской уверенности, показывающий, как бизнес оценивает экономическую ситуацию, в Карелии снизился в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности региона.

Это следует из результатов опроса руководителей предприятий, проведенного в апреле Карелиястатом.

Индекс определяется по соотношению положительных и отрицательных оценок, которые дают респонденты, отвечая на вопросы о перспективах своих предприятий. Этот показатель давно находится в отрицательной зоне, а по итогам апрельского опроса снизился еще больше — до минус 10,3%.

Более 80% руководителей не ожидают в ближайшие месяцы роста спроса на продукцию и объемов производства. Еще 8% опасаются сокращения этих показателей.

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