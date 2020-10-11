Опрос руководителей предприятий в Карелии показал снижение уровня "оптимизма"

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщённое состояние предпринимательского поведения, в Карелии снизился в сентябре 2020 года в определенных видах экономической деятельности.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом обследования деловой активности.

По сравнению с августом 2020 года индекс снизился в добывающих производствах (с 12,5% до 4,2%) и в обрабатывающих производствах (с 19% до 9,5%).

Что означают эти показатели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".