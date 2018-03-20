ОПРОС: Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России, а за кого голосовали вы?

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин отметил, что в голосовании 18 марта приняли участие 57,2% избирателей. Их голоса распределились следующим образом: Владимира Путина поддержали 216899 человек (73,04%), Павла Грудинина – 33693 (11,35%), Владимира Жириновского – 23254 (7,83%), Ксению Собчак – 6777 (2,28%), Григория Явлинского – 5215 (1,76%), Бориса Титова – 3201 (1,08%), Сергея Бабурина – 2343 (0,79%), Максима Сурайкина – 1927 (0,65%).

А за кого голосовали вы?

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