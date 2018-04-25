Опросы подтвердили востребованность "займов до зарплаты"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опросов россиян на тему экспресс-займов или так называемых "займов до зарплаты".

ВЦИОМ констатирует достаточно низкую осведомленность россиян о данной услуге: около трети граждан полагают, что микрозаймы выдаются коммерческими банками, а более 40% считают, что до зарплаты одалживают в долг частные лица. Из всех опрощенных (около трех тысяч человек) лишь 15% верно определили характер данной услуги.

Что касается востребованности микрозаймов, то мнения распределились практически поровну: 46% отмечают нужность данной услуги, а 47% полагают, что подобная услуга на рынке не нужна. Наиболее востребованы микрозаймы у молодежи (в возрасте до 34 лет), у жителей небольших городов и сел.

Как отмечают в компании Moneza — одно из преимуществ сервисов экспресс-кредитования — круглосуточная доступность. Так Moneza принимает заявки на заем 24 часа в сутки семь дней в неделю. Обеспечить широкую доступность финансовых услуг удалось благодаря использованию современных решений в области IT, которые позволяют быстро принимать решения и качественно оценивать возможные риски без привлечения человеческих ресурсов.

Благодаря развитию онлайн-кредитования принимать решение становится удобнее. Когда речь идет об обычных пунктах выдачи микрозаймов, то граждане, как правило, идут в ближайший, даже не пытаясь сравнить стоимость денег у разных займодателей. Онлайн сравнивать проще. Существуют даже сервисы, такие как Zajmonline.com, которые помогают выбрать заем на оптимальных условиях.

Многие категории граждан не могут полноценно использовать дистанционные сервисы кредитования, хотя именно благодаря онлайн-займам расширяется география предоставления услуг. Отчасти именно поэтому доля просрочек онлайн-замов существенно ниже, чем доля просрочек традиционных займов.

Именно на фоне низкой финансовой грамотности значительной части потребителей микрофинансовых услуг Центробанк вынужден вести политику достаточно жесткого регулирования деятельности микрофинансовых организаций. Во многом это позволяет снизить уровень закредитованности граждан. В настоящее время Банк России предпринимает усилия по ограничению начисления процентов на микрозаймы и по общему снижению полной стоимости таких займов.

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