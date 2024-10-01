Опубликовали график работы мобильного офиса налоговой службы в Суоярви и Олонце

Налоговая служба будет принимать граждан 2 и 16 октября.

2 октября с 11:00 до 14:00 мобильный офис налоговой службы будет работать в Суоярви по адресу: ул. Шельшакова, д. 6, кабинет 39.

16 октября мобильный налоговый офис будет работать в Олонце.



С 11.00 до 14.00 налогоплательщиков ожидают по адресу: г.Олонец, ул.Свирских дивизий, д.1 (актовый зал).

Налоговики напомнят об объектах налогообложения, порядке заявления льгот и предоставления налоговых вычетов, преимуществах получения сводного налогового уведомления в электронном виде, оплате имущественных налогов физлицами единым налоговым платежом и о возможностях сервисов ФНС.

Также специалисты разъяснят, как активировать функцию для получения налогового уведомления о начисленных имущественных налогах через портал Госуслуг, что стало возможным с 2023 года, а также получить ответы на другие актуальные вопросы, связанные с налогообложением.

При планировании визита рекомендуется иметь при себе паспорт.