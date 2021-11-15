Опубликован график работы отделений Почты России 31 декабря и в новогодние каникулы

Почтовые отделения по всей стране, в том числе в Карелии, 31 декабря будут работать как в воскресенье, а в новогодние каникулы — по особому графику.

Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января объявлены выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

Кроме того, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

«Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании», — говорится в сообщении.