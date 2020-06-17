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Опубликован "прайс-лист" на арестованные и выставленные на торги машины жителей Карелии

Новости. Общество
11:06, 18 Июня 2020
фото: Егора Алеева / ТАСС
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте "прайс-лист" на автомобили, арестованные у жителей республики.

"Одним из распространенных видов имущества, на которое судебными приставами-исполнителями в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" накладывается арест, является транспортное средство", - говорится в сообщении УФССП.

Выставлены на торги 17 иномарок от бюджетных легковушек до внедорожников премиум-класса.

О ценах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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