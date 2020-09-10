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Опубликован топ-3 мошеннических схем в интернет-торговле по версии "Авито"

Новости. Экономика
16:09, 11 Сентября 2020
фото: pixabay
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Подмена платежных форм, выманивание платежных систем, а также требование предоплаты являются самыми распространёнными способами обмана пользователей интернет-магазинов.

Об этом сообщили в пресс-службе интернет-сервиса объявлений "Авито".

Компания опубликовала разъяснения своего старшего специалиста по безопасности Кирилла Лаврова.

По его словам, при подмене платежных форм мошенники говорят, что на сайте недоступны или не работают кнопки оформления заказа или доставки, и присылают ссылку, якобы ведущую на альтернативную страницу оформления заказа. При этом адрес ссылки может быть очень похож на оригинальный, а сама страница выглядит как точная копия магазина. Этот сайт создаётся для того, чтобы собирать платежные данные пользователей и получать с их помощью доступ к онлайн-банку. В таком случае эксперт не рекомендует переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить там свои данные.

О других схемах мошенничества читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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