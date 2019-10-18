Опубликована подборка самых ожидаемых сериалов октября

Онлайн-кинотеатр собрал самые интересные зарубежные сериалы.

В подборку входят продолжения сериалов "Анатомия страсти" и "Как избежать наказания за убийство", приквел криминальной драмы "Гангстер" и другие интересные телепремьеры осени, пишет 7days.ru.

1. "Явление" (18+). Полиция небольшого городка во главе с шефом полиции Джо Эванс прибывают на место авиакатастрофы. Посреди обломков стражи порядка находят чудом уцелевшую девочку, которая ничего не помнит.

2. "Стамптаун" (18+). Декс – отставная военная разведчица которой совершенно нечем заняться на гражданке. Она развлекает себя работой частным детективом и играми в казино, параллельно обрастая множеством влиятельных недоброжелателей.

3. "Крестный отец Гарлема" (18+). Приквел криминальной драмы "Гангстер" (16+). Нью-Йорк, 1960-е. Влиятельный криминальный авторитет Бампи Джонс выходит из тюрьмы после 11 лет заключения.

4. "Как избежать наказания за убийство" (18+), 6 сезон. Талантливый юрист Аннализа Китинг успешно совмещает руководство собственной юридической фирмой и преподавательское дело в одном из лучших университетов США.

5. "Анатомия страсти" (16+), 17 сезон. Действие сериала разворачивается в больнице "Сиэтл Грейс", куда молодая хирург Мередит Грей поступает на стажировку.

6. "Война миров" (18+). Сериал является переосмыслением классического произведения Герберта Уэллса. Астрономы обнаружили передачу данных из другой галактики, что является очевидным доказательством разумной внеземной жизни.