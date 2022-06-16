Опубликована программа торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби в Петрозаводске

Власти Карелии призвали жителей республики присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания», посвященной Дню памяти и скорби, приуроченному к началу Великой отечественной войны.

В Петрозаводске торжества начнутся 21 июня. В 21.00 юнармейцы и активисты молодежного центра «Смена» выложат из свечей фигуру в форме звезды возле стелы «Город воинской славы».

На следующий день, 22 июня в 4 утра у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится акция «Свеча памяти» с возложением цветов.

В 12.15 пройдет «Минута молчания». В это время прервется теле– и радиовещание, будет приостановлена работа предприятий. В Петрозаводске участники акции соберутся у «Вечного огня».

В Центре воинской славы Петрозаводска в 15.00 состоится торжественная церемония передачи Меча Победы, который привезли из Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Приуроченные к памятной дате мероприятия в этот день пройдут возле памятника маршалу Георгию Жукову в Петрозаводске. В 12.00 юнармейцы прочтут там стихи, а все желающие смогут возложить цветы к памятнику.

Завершит серию мероприятий акция «Лучи Победы», которая пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. В 00.00 часов заработает подсветка стелы «Город воинской славы».

Кроме того, жители республики могут принять участие в акции «Свеча памяти» в дистанционном формате. Для этого можно зажечь свечу на сайте деньпамяти.рф по 22 июня включительно.