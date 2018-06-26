На ремонт федеральных дорог в Карелии выделено 11,2 млрд рублей

В 2018 году федеральные дорожные службы планируют отремонтировать почти 56 км подведомственных магистралей и ввести более 19 км новых дорог в Карелии.

В 2018 году объем финансирования дорожного хозяйства республики Карелия из федерального бюджета предусматривается в размере 11 млрд 225,1 млн рублей. В том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального значения направят 5 млрд 227,4 млн рублей. В эксплуатацию введут 19,6 км, сообщают "Вести Карелии".

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