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Новости. Экономика
10:16, 26 Июня 2018

На ремонт федеральных дорог в Карелии выделено 11,2 млрд рублей

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В 2018 году федеральные дорожные службы планируют отремонтировать почти 56 км подведомственных магистралей и ввести более 19 км новых дорог в Карелии.

В 2018 году объем финансирования дорожного хозяйства республики Карелия из федерального бюджета предусматривается в размере 11 млрд 225,1 млн рублей. В том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального значения направят 5 млрд 227,4 млн рублей. В эксплуатацию введут 19,6 км, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Горожанин
2018-06-26 11:10:29
Если разделить названную сумму на длину дорог - получается 150 000 руб. на один метр длины дороги. И это в основном ремонт, а не новое строительство. Не очень корреспондируется с стоимостью дорог в мире (примерно 4000 руб. за кв. метр).
"Освоение" и "распил" - это для многих давно уже синонимы.
antidimon
2018-06-26 10:51:34
Только бы освоить смогли эти средства и не распилили при этом .Путаются чиновники в понятиях освоение и распиление .
Беня
2018-06-26 11:13:38
antidimon, а смысл иметь себе беременную голову, будучи предводителем, когда нет люфта между освоением и присвоением? :)
Dredd
2018-06-26 11:11:05
antidimon, это Петрозаводску бесполезно выделять средства - все впустую. Сперва примут заведомо некачественный асфальт, потом судятся годами, а страдают горожане. И никакой ответственности не несут.
Гость
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