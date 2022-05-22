Опубликовано расписание комет из Петрозаводска в Сенную Губу и на Кижи

Социальные рейсы по маршруту Петрозаводск–Сенная Губа–Кижи–Сенная Губа–Петрозаводск будут выполняться трижды в неделю, сообщили в Минтрансе Карелии.

С сегодняшнего дня, 23 мая, открывается продажа билетов на социальные рейсы. Комета по маршруту Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Сенная Губа — Петрозаводск будут выполняться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Контракт на транспортное обслуживание населения водным транспортом Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики заключило с ООО «Модуль-П Плюс».

Расписание составлено для удобства местных жителей:

18.00 — отправление из г. Петрозаводска (в летний период)

19.10 — прибытие в с. Сенная Губа

19.20 — отправление на о. Кижи

19.30 — прибытие на о. Кижи

19.50 — отправление в с. Сенная Губа

20.00 — прибытие в с. Сенная Губа

20.10 — отправление в Петрозаводск;

21.20 — прибытие в Петрозаводск.

Офис продаж располагается по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 13. Телефон для связи, а также брони билетов: 33-10-50. Режим работы кассы, ежедневно с 12.00 до 17.00.

В случае благоприятной ледовой обстановки первый рейс состоится 25 мая.