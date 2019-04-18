Опубликованы рекомендации по приобретению дачи

Федеральная кадастровая палата Росреестра выступила с рекомендациями по защите сделок с загородной недвижимостью.

В первую очередь при сделках с недвижимостью важно знать, что продавать ее может только собственник. В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН. Юридически эти два документа равноправны.

Заместитель главы Палаты Марина Семенова рекомендовала потенциальному покупателю самому заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Это позволит разоблачить возможный обман недобросовестного продавца, который может попытаться предоставить старый вариант выписки, полученный еще до того, как участок был продан третьему лицу, пишут "Вести Карелии".

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