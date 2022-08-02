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Опубликованы шокирующие результаты опроса о познаниях россиян, как связаны Земля и Солнце

Новости. Общество
20:30, 02 Августа 2022
фото: pixabay.com

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Треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца.

Как сообщает РИА Новости, это следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше третьей части участников опроса (35%) сказали, что Солнце вращается вокруг Земли, правильный ответ - что Земля вращается вокруг Солнца - дал 61% опрошенных.

Также респонденты ответили на вопрос, правда ли, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Правильный ответ "нет" дали 69% опрошенных. Согласились с таким утверждением 12% респондентов. Еще 19% затруднились с ответом.

Большинство участников опроса (85%) знают, что радиоактивное молоко не станет безопасным, если его прокипятить. Ошибочного мнения о том, что станет, придерживаются 7% опрошенных.

Каждый пятый респондент (21%) считает, что первые люди жили в то же время, что и динозавры. Знают, что это нет так, 66% опрошенных.

Больше всего разногласий вызвали вопросы, касающиеся продуктов с ГМО. На вопрос о том, вызывают ли они рак, 44% ответили положительно, 35% - отрицательно. Еще 21% опрошенных затруднился с ответом.

На вопрос о том, могут ли такие продукты победить голод на планете, больше половины (55%) ответили отрицательно, 32% положительно, еще 13% затруднились с ответом.

 

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