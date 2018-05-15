Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

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В "ПКС - Тепловые сети" рассказали, когда и в каких районах карельской столицы отключат горячую воду.
Как и сообщалось в мэрии, для проведения испытаний тепловых сетей Петрозаводска АО "ПКС - Тепловые сети" отключит от горячего теплоснабжения с 7 по 21 июня.
С 7 по 21 июня от горячей воды будут отключены следующие микрорайоны: Центр, Привокзальный район, Сулажгора, Октябрьский пр., Первомайский пр., Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, район Радиозавода, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок
С 6 по 20 июня горячей воды не будет в микрорайонах: Соломенное, Пески, Птицефабрика
С 9 по 18 июля от горячей воды будет отключена Ключевая (1, 2, 3 микрорайоны и 4-й по ул. Кемской).
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