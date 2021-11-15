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Опубликованы завораживающие кадры из национального парка «Паанаярви» в Карелии, где уже был мороз под -30 градусов (ФОТО)

Новости. Общество
13:28, 11 Декабря 2021
фото: Вид с горы Кивакка. Фото отдела охраны парка "Паанаярви".

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В национальном парке «Паанаярви» на северо-западе Карелии открылся зимний туристический сезон.

«Начало недели в парке выдалось морозным. Столбик термометра в течение трёх дней замирал на -30°C. Болота и ручьи прихватило льдом, а прошедшие обильные снегопады укрыли их ослепительно белым покрывалом», - рассказали в официальной группе «Паанаярви».

В морозные дни, с 10 декабря в парке тофициально открылся зимний туристский сезон 2021-2022 гг.

Установившаяся погода сделала доступными для посещения зимние маршруты «Водопад Киваккакоски» и «Гора Кивакка». Работа по остальным трём зимним маршрутам - «Нуорунен», «Большой Олений круг», «Паанаярви» - продолжается, об их готовности сообщат дополнительно.



 Руководство парка напоминает, что нахождение вне установленных маршрутов предусматривает административное наказание. По установленным зимним маршрутам можно передвигаться на снегоходах, лыжах, снегоступах, пешком. Объекты временного размещения туристов на природоохранной территории готовы к приёму посетителей.

«Паанаярви» - один из сохранённых уголков дикой природы на северо-западе Карелии, в её самой возвышенной части, занимающей отроги хребта Маанселькя. Своим красивым певучим названием парк обязан уникальному озеру Паанаярви, образованному в разломах скального основания, самому глубокому среди малых озёр Фенноскандии.

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Комментарии

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