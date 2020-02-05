"Опытный финансист" украл у пожилой жительницы Карелии более 4 млн рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Мошенники украли с счетов пенсионерки 4,3 млн рублей.

Пенсионерка в интернете увидела рекламу о возможности заработка на бирже и оставила заявку на консультацию. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился сотрудником биржи ценных бумаг. Мужчина сообщил, что является опытным финансистом, более 14 лет занимается трейдингом, и пообещал, что за месяц женщина увеличит сумму своих сбережений в четыре раза.



Звонивший был очень убедителен, использовал финансовые термины – все это способствовало тому, что петрозаводчанка поверила в реальность получения дохода.

Спустя два дня, после множества телефонных переговоров, потерпевшая обнаружила, что все деньги с ее счетов пропали.

Горожанка установила на свой компьютер программу удаленного управления компьютером. В результате злоумышленники получили доступ к личному кабинету интернет-банка и украли все деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники оставили без денег азартного предпенсионера из Карелии.