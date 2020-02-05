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"Опытный финансист" украл у пожилой жительницы Карелии более 4 млн рублей

Новости. Криминал
15:12, 06 Февраля 2020
фото: © istockphoto
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Мошенники украли с счетов пенсионерки 4,3 млн рублей.

Пенсионерка в интернете увидела рекламу о возможности заработка на бирже и оставила заявку на консультацию. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился сотрудником биржи ценных бумаг. Мужчина сообщил, что является опытным финансистом, более 14 лет занимается трейдингом, и пообещал, что за месяц женщина увеличит сумму своих сбережений в четыре раза.

Звонивший был очень убедителен, использовал финансовые термины – все это способствовало тому, что петрозаводчанка поверила в реальность получения дохода.

Спустя два дня, после множества телефонных переговоров, потерпевшая обнаружила, что все деньги с ее счетов пропали. 

Горожанка установила на свой компьютер программу удаленного управления компьютером. В результате злоумышленники получили доступ к личному кабинету интернет-банка и украли все деньги.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мошенники оставили без денег азартного предпенсионера из Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ровный
2020-02-06 15:48:26
Не слабо "заработали" на очередной дурочке, простите....
Откуда такие деньги у пенсионерки?
Бездельник
2020-02-06 15:58:49
Ровный, Она наверное не всегда была пенсионеркой. Работала, возможно и сейчас работает. Бережливая, а накопить за достаточно длительный период можно, это не та сумма, которая заставляет задуматься, откуда деньги. Подвела её увлечённость накопительством. Сожалею...
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