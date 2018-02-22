Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов

Оранжевый уровень опасности из-за морозов объявлен в регионах Северо-Запада России, в том числе в Карелии.

Об этом сообщает Гидрометцентр России, пишут "Известия".

Согласно прогностической карте предупреждений для СЗФО, из-за очень низкой температуры возможна потенциальная угроза стихийных бедствий. Так, оранжевый уровень опасности объявлен в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородкой, Псковской областях, а также в Карелии, Коми и Нененцком автономном округе.

В четверг, 22 февраля в Карелии температура воздуха днем опустится до -16 градусов.

К оранжевому уровеню опасности относятся: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, также возможны человеческие жертвы.