Орден Мужества передали семье погибшего на спецоперации уроженца Карелии

Госнаграду передали на вечное хранение семье погибшего бойца СВО из Прионежья.

О вручении высокой награды семье погибшего на спецоперации земляка рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Орден Мужества передали семье погибшего участника СВО Алексея Борисова.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей Борисов был посмертно награжден орденом Мужества.

В администрации Прионежского района государственная награда была передана на вечное хранение супруге Алексея, сообщил Григорий Шемет.