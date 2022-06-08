Организаторы «Километра здоровья» предлагают жителям Петрозаводска убежать от наркозависимости

В столице Карелии состоится акция «Километр здоровья», посвященная Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

24 июня в карельской столице пройдет легкоатлетический пробег «Километр здоровья», посвященный Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что мероприятие проведет карельская полиция совместно с представителями администрации Петрозаводска и волонтерами.

К участию организаторы приглашают спортсменов от 10 лет и старше. Их ждут дистанции на 500, 1000 и 3000 метров.