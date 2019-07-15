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Новости. Экономика
07:00, 15 Июля 2019

Организация поездки в Санкт-Петербург: включаем в программу отдыха современные развлечения

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Одним из российских городов, куда охотно отправляются отечественные и зарубежные туристы, на протяжении долгого времени является Санкт-Петербург.

Пребывание здесь представляет огромный интерес для людей всех возрастов и увлечений: для каждого найдется что-то для включения в увлекательную программу путешествия. При планировании отдыха в Северной столице имеет смысл обратить внимание не только на местные достопримечательности, но и на самые современные развлечения. К числу последних в полной мере можно отнести клубы виртуальной реальности, где легко погрузиться в фантастическое измерение, почувствовать себя самым настоящим участником ярких событий.

Что предлагают клубы виртуальной реальности?

Сегодня подобные центры досуга присутствуют не только в Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах, например, в Москве, Екатеринбурге. Такие компании, как клуб виртуальной реальности в Санкт-Петербурге Anvio, являются частью крупной международной сети, а потому способны предложить высокий уровень сервиса, применение самых инновационных решений в VR-сфере.

Посещение подобных клубов может представлять интерес для людей практически всех возрастных категорий. Наряду с развлечениями исключительно для взрослой аудитории присутствуют и те, что подходят для семейного времяпрепровождения. Подобрать что-то подходящее именно для себя можно заранее на сайте компании: все игры даны с детальными описаниями, здесь же можно найти ограничения по возрасту и количеству участников. В среднем каждое предложение рассчитано на полчаса, вдобавок к которым идут предварительное обучение и подготовка, а также заключительная десятиминутная фотосессия. Наиболее часто можно увидеть игры следующих жанров:

  • квест;

  • экшен-адвенчер;

  • Sci-Fi.

Особенностью клубов виртуальной реальности является использование самых современных решений относительно применяемого оборудования и программного обеспечения. Это гарантирует максимально полное погружение в другое измерение. На специальных просторных аренах участники могут свободного двигаться, управлять игрой, взаимодействовать друг с другом. Их перемещения не ограничены никакими проводами.

Развлечения подобного формата сегодня приемлемы по стоимости для каждого человека. Важно и то, что в рамках одного центра досуга могут присутствовать разные по стоимости предложения. Часто действуют скидки на каждый второй сеанс, в будние дни, в рамках организации дней рождения.

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