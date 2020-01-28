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Услуги аутсорсинга помогут грамотно организовать работу

Новости. Экономика
07:00, 29 Января 2020
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Последние годы все чаще компанию начинают использовать услуги аутсорсинга, особенно в сфере бухгалтерского учета.

Многие компании переводят хранение всех данных и осуществление учета с собственного сервера на облачный хостинг. Познакомьтесь с характеристиками и выберите лучший Хостинг для 1С: Предприятие.

Главной причиной использования удаленного доступа к системе 1С остается то, что ее для полноценной работы необходимы большие вычислительные мощности, что не всегда можно организовать на предприятии. Сама же система 1С является самой популярной на отечественном рынке, так как она очень быстро адаптируется под изменяющиеся условия учета, а также учитывает специфику законодательства.

Наибольшая нагрузка на систему ложится в тот момент, когда наступает необходимость в подготовке отчетов. В этот момент производительность программного обеспечения может падать, если собственный сервер компании не отличается высокой производительностью. Этой проблемы можно избежать, если использовать виртуальный хостинг, который обойдется дешевле развития собственного сервера

Для того чтобы бизнес активно развивался, а система учета и регистрации операций работала бесперебойно, необходимо обеспечить:

• безопасность данных;
• стабильность работы;
• постоянное создание резервной копии;
• постоянное обновление оборудования.

В условиях развития собственного сервера этот процесс становится дорогостоящим, поэтому многие обращают внимание на аренду хостинга.

В основном сомнения при выборе виртуального размещения бухгалтерии связано со следующими факторами: безопасность, сложность, дороговизна и проблемы с выбором программного обеспечения.

На деле же у вас будет большой выбор серверов, которые гарантируют безопасность всех данных. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-01-29 11:33:56
Ну смотрите: вы мелкий фирмач и у вас двуспальная бухгалтерия. В одной базе у вас данные по-чесноку, шоб понимать самим шо к чему, а вторая у вас для налоговой. Ну одну вы захостите, а вторую - нет. И зачем вам тогда хостинг.
А если вы параноик, как я, вы даже белую базу туда не положите, потому шо кто вам даст зуб за то, шо эта база не окажется выложенной в отпрытый достут какими-нибудь говнюками. Это, кстати, основная причина того, почему в энтерпрайзе сервера есть и будут.
Облачка это для дурачков :)
Сеня
2020-01-29 09:49:31
по-русски слабо написать?
насмешница
2020-01-29 10:42:22
Ах, вы, сени, мои сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решетчатые!
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