Организация в Карелии расплатилась с сотрудниками за работу, чтобы не попасть под уголовную статью

В Пряжинском районе организация-должник погасила задолженность по зарплате перед 9 сотрудниками, благодаря действиям судебных приставов, сообщили в УФССП Карелии.

В Пряжинском район приставы в середине мая возбудили 9 исполнительных производств в отношении организации-должника о взыскании заработной платы на общую сумму более 176 тысяч рублей.

Представителю организации-должника сообщили об исполнительном производстве и разъяснили порядок исполнения документа, а также негативные последствия в случае отсутствия оплаты по истечении срока, предусмотренного для добровольного исполнения, в том числе и о возможном вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 90 тыс. рублей.

Кроме того, в случае злостного неисполнения решения суда о выплате заработной платы работникам, в отношении руководителя организации-должника может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".

Не желая наступления негативных последствий, организация-должник погасила задолженность в течение 5 дней в полном объеме.