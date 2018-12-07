15:30, 07 Декабря 2018
Организована поставка угля и мазута для остановленных котельных в Лоухском районе, заявили в Минстрое Карелии
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Уголь для котельной поселка Чупы уже поставлен, до 15.00 в Лоухи поставят мазу, сообщили в Минстрое Карелии.
Ранее две котельные в Лоухах и Чупе были остановлены из-за нехватки топлива. В районе ввели режим ЧС.
"По словам министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Олега Ермолаева, Правительством Карелии и администрацией Лоухского района предпринят ряд мер по восстановлению устойчивого теплообеспечения района", - отчитались в Минстрое.
"Уже организована поставка угля для котельной в поселке Чупа, до 15.00 на котельную в Лоухи поставят мазут. Решается вопрос о выделении средств для обеспечения нормативного запаса топлива", - добавили в пресс-службе .
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