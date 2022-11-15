Ориентировщики из Карелии завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве России

На Первенстве России команда Республики Карелии - юниоры, юноши и девушки выиграли 6 медалей: 2 золотые и 4 бронзовые.

Как сообщает паблик «Центр спортивной подготовки», сегодня, 18 декабря, состоялся заключительный день личной программы Чемпионата и Первенства России по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования проходили в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ).

На дистанции лонг серебряную медаль Чемпионата России завоевала спортсменка Центра спортивной подготовки Александра Русакова.

В многодневной гонке Первенства России победу среди девушек одержала Валерия Мокринская.

В многодневной гонке на Первенстве России бронзовая медаль у карельского спортсмена Максима Трегубова.

Всего карельские спортсмены завоевали на Чемпионате, Кубке и Первенстве России по спортивному ориентированию 12 медалей.

Из них 6 медалей привезет в Карелию Александра Русакова: у нее 3 золотые медали, 2 серебряные и одна бронза!

На Первенстве России команда Республики Карелии - юниоры, юноши и девушки выиграли 6 медалей: 2 золотые и 4 бронзовые!