Ориентировщица из Карелии взяла «серебро» на Первенстве России

Надежда Холманских вновь оказалась на пьедестале всероссийских соревнований по спортивному ориентированию.

Карельская ориентировщица Надежда Холманских стала обладательницей серебряной медали на Первестве России в Саратове. Сегодня спортсмены боролись за медали на длинной дистанции (лонг), сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

На соревнованиях в Саратове у нашей спортсменки уже полный комплект наград - ранее Надежда завоевала золото и бронзу.

Достойно выступили и другие члены сборной команды Карелии: Денис Потапов и Максим Трегубов - 5 место в своих возрастных категориях, Михаил Голубев - 7 место. Екатерина Жирина замкнула десятку сильнейших, Валерия Мокринская - 11 и Ксения Ананьева - 13.

Ранее юная горнолыжница из Карелии победила на всероссийских соревнованиях.