«Оружейники» Карелии «уничтожили» спасателей из Петербурга (ФОТО)

В субботу, 27 мая, петрозаводская команда по американскому футболу на домашнем поле принимала соперников из МЧС из Санкт-Петербурга.

В рамках северо-западного чемпионата по американскому футболу «Оружейники» из Петрозаводска на стадионе «Спартак» разгромили команду МЧС Санкт-Петербурга со счетом 52:6.



«Спасибо большое всем, кто помог в том, чтобы эта игра состоялась. Одерживаем вторую победу в сезоне, отдыхаем, восстанавливаемся, готовимся дальше», - рассказали в региональной федерации американского футбола.



Команда МЧС — географически близкий и хорошо знакомый соперник для петрозаводчан. С 2014 года команды встречались уже 10 раз, последняя игра состоялась в 2021 году, - говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки». - Тогда счет в противостоянии был 8–2 в пользу «Оружейников». Теперь он стал 10-2».



Перед встречей 27 мая обе команды в дивизионе «Север» успели провести по одному матчу против команды из Череповца. И «Оружейники» и МЧС победили «Носорогов».



В субботу стало понятно, что карельский клуб - сильнейший в этой тройке.















