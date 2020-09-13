Осенняя ярмарка в Карелии пройдет онлайн

Жителей республики приглашают на осеннюю онлайн-ярмарку, которая будет работать на площадке интернет-магазина "Сделано в Карелии".

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", ярмарка начнёт работу 25 сентября на площадке интернет-магазина "Сделано в Карелии" и продлится 10 дней – до 4 октября.

"Вас ждёт широкий ассортимент продукции местных производителей по специальным ценам. На ярмарке будут представлены: карельские овощи, ягоды, мясопродукты, рыба, хлебобулочные изделия, сувениры, украшения и товары для красоты и здоровья", - пишут в официальном паблике правительства.