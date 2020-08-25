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Оскандалившегося епископа Игнатия из Карелии отправили на Крайний Север

Новости. Общество
15:55, 26 Августа 2020
фото: © сайт Костомукшской епархии/kosta.cerkov.ru
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Бывшему главе Костомукшской епархии придется ждать решения церковного суда в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском монастыре.

Священный Синод Русской православной церкви на своем очередном заседании, которое состоялось 25 августа, постановил отстранить епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления Костомукшской епархией. Напомним, ранее такое же решение принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а поводом для этого послужили "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями". 

Дальнейшую судьбу отстраненного епископа из Карелии должен определить Высший общецерковный суд. Однако, как постановил Священный Синод РПЦ, ожидать рассмотрения дела Игнатию придется в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском монастыре в Мурманской области, где оскандалившийся архиерей будет находиться под наблюдением митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

Как отмечала "Столица на Онего", до отстранения епископа Игнатия от управления Костомукшской епархией в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые не приветствуются Русской православной церковью. Причем, такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно до сих пор найти в социальных сетях и на блог-платформах

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-08-26 16:21:54
Стыдоба!!! Отвечает ли нынешняя церковь данному постулату??? "Русская Православная Церковь является хранительницей духовных ценностей, именно в этом заключается её социально-историческое значение." :)
*
2020-08-26 16:11:33
В тюрьму то не посадить было этого кренделя ? Всё как у чинушек , снять . спрятать , пересидеть и вернуться . тьфу .
Гость
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