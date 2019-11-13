Ославленный на всю страну словами о расстреле чиновник из Карелии подал в суд за клевету (ВИДЕО)

Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев написал исковое заявление в мировой суд и потребовал возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете.

Таким образом, оскандалившийся на всю страну Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Между тем, в прямом эфире федерального телеканала Россия 1 Нина Щербакова еще раз подтвердила, что Сергей Прокопьев на заседании депутатской комиссии произнес те самые фразы в адрес недовольных граждан, назвав их "социальными паразитами" и предложил "человека четыре расстрелять, тогда остальные успокоятся".

"Понятно, что это, конечно, не буквально, но это хамство, это грубость, - сказала Щербакова на ток-шоу "60 минут".

Она также рассказала телезрителям, что действительно отправила обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, чтобы тот "как-то урезонил" Сергея Прокопьева. Произошло это после того, как ей стало понятно – извиняться ни перед кем глава администрации не собирается.

Нина Щербакова также выразила готовность отстаивать свою позицию в суде. Это значит, что разразившийся на всю страну скандал будет иметь продолжение.

Как к ситуации отнеслись однопартийцы-"единоросы" Прокопьева и Щербаковой, кто защищает оскандалившегося чиновника, а кто выступает против, чем может завершиться история, читайте здесь.