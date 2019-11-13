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Новости. Общество
10:39, 13 Ноября 2019
фото: Сергей Юдин/ИА Республика

Ославленный на всю страну словами о расстреле чиновник из Карелии подал в суд за клевету (ВИДЕО)

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Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев написал исковое заявление в мировой суд и потребовал возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете.

Таким образом, оскандалившийся на всю страну Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Между тем, в прямом эфире федерального телеканала Россия 1 Нина Щербакова еще раз подтвердила, что Сергей Прокопьев на заседании депутатской комиссии произнес те самые фразы в адрес недовольных граждан, назвав их "социальными паразитами" и предложил "человека четыре расстрелять, тогда остальные успокоятся".

"Понятно, что это, конечно, не буквально, но это хамство, это грубость, - сказала Щербакова на ток-шоу "60 минут".

Она также рассказала телезрителям, что действительно отправила обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, чтобы тот "как-то урезонил" Сергея Прокопьева. Произошло это после того, как ей стало понятно – извиняться ни перед кем глава администрации не собирается.

Нина Щербакова также выразила готовность отстаивать свою позицию в суде. Это значит, что разразившийся на всю страну скандал будет иметь продолжение.

Как к ситуации отнеслись однопартийцы-"единоросы" Прокопьева и Щербаковой, кто защищает оскандалившегося чиновника, а кто выступает против, чем может завершиться история, читайте здесь.

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Комментарии

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йошкин кот
2019-11-13 14:05:08
давеча начальник колонии тоже много вещал о судебных исках....пока проверка не приехала. не сел еще?! тут, видимо, похожая ситуация...
David
2019-11-13 13:35:13
Ну что вы хотите от человека с лишней хромосомой?!
Елена
2019-11-13 13:27:11
В нормальных странах облажавшиеся чиновники сразу подают в отставку, у нас их распустил "кто-то" так, что.....да что уж и говорить?!
кир
2019-11-13 13:35:54
Елена, вы верите продажным СМИ?
кир
2019-11-13 12:57:47
Хрен вам. Человека системы не отправят в отставку.
насмешница
2019-11-13 13:51:18
кир,
конечно, нет. И работает в системе, и думает в системе, и отношение к "социальным паразитам" желающим в бане помыться системное. Как же без него.
zanoza
2019-11-13 13:40:40
кир, иногда отдают на съеденье, тем более "шестка" не велика :)
Изя
2019-11-13 14:18:31
zanoza, Не стоит от страданий Парфенчикова , слишком много шума, сольют его непременно :)
новый
2019-11-13 12:13:42
Заноза, а я и не ликую. Просто забавно наблюдать, ибо двое едросовцев сцепились. Тем более, что вечно недовольные депутатшу поддерживают.
zanoza
2019-11-13 13:39:21
новый, а мне кажется что самый недовольный из нас, так это ты :)
кир
2019-11-13 11:58:48
Перепалку самобытных превратили в великое государственное дело. Делать больше нечего.
миша
2019-11-13 13:47:14
кир, успокойся. прокопьев не "самобытный", он из твоего лагеря.
Неравнодушный
2019-11-13 11:57:55
Люди слышат то, что хотят услышать, и с чем внутренне согласны. Значит, и сами о себе невысокого мнения, иначе не обратили бы никакого внимания на это хамство.
Гостья
2019-11-13 12:15:51
Неравнодушный,

Высокомерие и цинизм высшей пробы. Это, к сожалению, становится нормой именно потому, что такие как Вы "не обращают внимания".
Неравнодушный
2019-11-13 12:49:48
Гостья, может, я не прав. Но просто смешно смотреть, как сейчас Соколова осуждает, например, Жириновский, который сам женщин за волосы таскал когда-то; а судьи кто?
Гостья
2019-11-13 13:08:59
Неравнодушный,

Жириновский видимо осознал, что был неправ. С годами стал мудрее, опелирует образами. Хотелось бы так думать. Что же касается Соколова, то этот нелюдь, надеюсь, получит то, что заслужил.
zanoza
2019-11-13 12:06:11
Неравнодушный, это не хамство ,а прямая угроза физической расправой!
кир
2019-11-13 11:33:37
Последнее время мнение другой части людей, которое имеет место быть, "Столица" просто игнорирует. Стало неинтересно и скучно.
zanoza
2019-11-13 12:05:14
кир, давай, до свидания :)
Изя
2019-11-13 14:20:24
zanoza, Скажи ему прощай ))) Пусть идёт в баню , олонецкую , если найдёт её ))) :)
Д.Ю
2019-11-13 11:27:19
В многотысячной Сегеже, как и в Олонце, тоже баня не работает. Здание бани отдано под Магнит!
zanoza
2019-11-13 11:14:49
Поздно пить боржоми , когда вырезан желудок! Слово не воробей , оно вылетело и его не вернуть! О какой клевете может идти речь, если есть запись заседания которой зафиксированы данные грязные слова ! Поддерживают Прокопьева те, кто сами так думают! ПОЗОР! ТОЛЬКО ОТСТАВКА!
Изя
2019-11-13 11:24:17
zanoza, О как ))) Какая суровая дефушка )))) Значит точно уволят , нам с таким не по пути )))) :)
zanoza
2019-11-13 11:41:54
Изя, с такими точно не по пути!
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