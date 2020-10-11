Основание здания Музыкального театра Карелии отремонтируют до конца года

Из республиканского бюджета выделено 2,5 миллиона рублей на завершение ремонта стилобата Музыкального театра Карелии, сообщили в Минкультуре региона.

Такое поручение дал премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Напомним, к ремонту стилобата (верхняя поверхность основания здания) приступили в 2019 году, когда были обновлены плиты на лицевом фасаде. Замены требует и часть плит на боковых фасадах. Их поверхность покрывается трещинами и разрушается под воздействием погодных явлений: перепадов температуры, образования льда в пустотах.

Главная причина возникновения этой проблемы в том, что более десяти лет назад - при капитальном ремонте здания 1955 года постройки - были допущены технологические ошибки. Восстановительные работы необходимо провести оперативно, чтобы остановить дальнейшее разрушение. Завершить ремонт стилобата планируется к концу 2020 года.

К повреждениям основания исторического здания также приводит поведение людей. Скейтеры и велосипедисты в качестве площадки для тренировок используют ступени и стилобат Музыкального театра, совершенно не приспособленные для таких нагрузок. От этого появляются мелкие сколы и трещины, которые со временем увеличиваются. В Музыкальном театре и Министерстве культуры Карелии убедительно просят детей и взрослых бережно относиться к объекту культурного наследия и заниматься спортом на специализированных площадках.