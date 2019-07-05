Основателю известной газеты "Всё" грозят банкротством

ООО "Газета "ВСЁ", издающее одноименную газету объявлений в Петрозаводске, добивается банкротства своего основателя Константина Николаевского, переехавшего в Финляндию.

Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма финансовых требований к Николаевскому составляет 1,9 млн рублей. Рассмотрение заявления ООО "Газета "ВСЁ" неоднократно переносилось из-за неявки должника на судебные заседания, пишут "Вести Карелии".

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