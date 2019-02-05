В Олонецком районе 3 февраля проходили дополнительные выборы в органы местного самоуправления, политолог Олег Реут рассказал, о чем избиратели говорили во время голосования.

По одномандатным избирательным округам выбирали депутатов советов Коткозерского, Куйтежского и Туксинского сельских поселений.

Так получилось, что автор этих строк принял участие в общественном наблюдении за выборами. Наша небольшая команда приехала в Олонец в субботу под вечер, а с утра воскресенья все наблюдатели уже были на избирательных участках в Туксе и Куйтеже. Во второй половине дня посетили Коткозеро.

Поездку в район нельзя представить без разговоров об общественных настроениях. Избиратели, идущие на участок для голосования, не просто выполняют свой гражданский долг, участвуют в формировании местной власти, но и волей-неволей оказываются встроенными в бесконечно широкое повествование о том, какие беды их тревожат, и с чем они связывают свои искренние надежды.

Основная боль и тревога олончан стала связана с "проклятой оптимизацией". Не было ни одного местного жителя, кто бы поддержал закрытие школ.

"Ну, как так? Как школу можно закрывать? Ничего же не будет!" Родители школьников, с одной стороны, самые заинтересованные участники внешне вроде бы скрытого протеста. С другой – какой-то момент конъюнктурности присутствует. "Мне-то всё равно, мне-то лишь бы дочь моя доучилась. Она сейчас в девятом классе. Без образования ведь никуда. Пусть десятый и одиннадцатый в своей школе закончит".

Те, кто постарше, у кого собственные дети школу уже закончили, как-то оправдывают действия властей. "Разве нормально, что в классе семь учеников? А им же и физику, и химию надо преподавать, а кому-то и астрономию. Что там за учителя? Чего им работать?".

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