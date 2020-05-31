Основной налог для малого и среднего бизнеса снизится в 7 районах Карелии

Администрации семи районов Карелии подготовили проекты решений о снижении ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД), вслед за Петрозаводском.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте написал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"В семи муниципальных районах (Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском) подготовлены проекты решений о снижении ставки налогообложения ЕНВД, и их утверждение представительными органами местного самоуправления планируется в мае - начале июня 2020 год. В Лахденпохском и Беломорском районах осуществляется работа по разработке проектов решений о снижении ставки ЕНВД", - написал Ермолаев.

По его словам, в Петрозаводске, Питкярантском и Прионежском районах ставка ЕНВД уже снижена с 15% до 7,5%.

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