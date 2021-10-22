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Особенности и нюансы тумб в стиле лофт: с чем и как сочетать?

Новости. Общество
14:04, 22 Октября 2021

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Мебель в стиле лофт является удобной, органичной и минималистичной. В её дизайне преобладают, как правило, тёмные, спокойные цвета, сочетания белого и чёрного или сохраняются натуральные оттенки материалов. Основные черты лофта включают в себя простор, минимализм, отсутствие перегородок и лишних деталей, элементы декора в стиле индастриал. Также характерно использование металлических элементов и хромированных деталей. Такая мебель является функциональной, простой, современной и чрезвычайно комфортной.

Тумбы под тв лофт станут полезным, удобным и функциональным приобретением для квартиры. С их помощью можно разнообразить интерьер, придать помещению индивидуальности, заполнить пустое пространство и даже провести зонирование квартиры. Сам стиль подразумевает отсутствие излишек и лаконичность, поэтому таким элементом мебели, как тумба, перегрузить интерьер точно не получится. Приобретение тумбы в стиле лофт принесёт в вашу квартиру функциональности без лишних деталей и дополнений.

Какие преимущества несёт в себе стиль лофт?

тумба под тв лофт 4s-mebel.ru

Благодаря своей простоте вся мебель в стиле лофт отлично вписывается в совершенно различные помещения, подходит как для жилых, так и для коммерческих объектов. Такие конструкции подходят для спален, кабинетов, детских комнат и гостиных, при желании их можно вписать даже в гардеробную. Это касается и тумб, изготовленных в данном стиле. Конструкции обладают прочностью и эргономичностью, а также непревзойденным стилем. Тумбочки в стиле лофт имеют массу других достоинств, значительно повышающих их популярность на рынке:

1. Лаконичность. Такая мебель выполняет все необходимые функции, не перегружая интерьер.

2. Индивидуальность. Приобретение тумбы в стиле лофт поможет придать квартире "характер" и исключительность.

3. Использование натуральных, гипоаллергенных материалов. Характерным для стиля лофт является применение при изготовлении моделей дерева, металла, камня и кожи.

4. Возможность сочетать с другими стилями.

Фабрика мебели «4 Сезона» 4s-mebel.ru обеспечивает своим клиентам широкий выбор качественных товаров для внутренней отделки. Производитель предлагает авторскую мебель в стиле Лофт, изготовленную по дизайнерским проектам в уникальном исполнении. Купить стеллажи, тумбы, мягкую мебель и полки на сайте можно по выгодной цене и с доставкой.

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