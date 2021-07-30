Особенности выбора счета для ведения малого бизнеса

Как известно, теперь для расчетов с физическими лицами требуется кассовый аппарат.

Соответственно, для автоматизации и удобства финансовых процессов вполне актуально выбрать расчетный счёт в банке. Проблема заключается только в том, что банков существует огромное количество и все они предлагают, казалось бы, и похожие условия, но при этом разные. Как тогда выбирать, чтобы не прогадать и получить то, что нужно?

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Понятное дело, когда обороты и масштабы чаще не особенно велики, ищут наиболее льготные и наименее затратные условия. Лучше, чтобы счет для малого бизнеса возможно было подключить без дополнительных затрат и оплачивать нужно было только обслуживание. Тем не менее, тут тоже нужно смотреть и считать затраты, но начать следует с удобного функционала.

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И САЙТ

Когда речь идет об интернет-торговле, также следует учитывать возможность интеграции сайта с банком. Есть ли эквайринг с вашим сайтом. Иначе потребуется делать платежи через какие-либо платежные системы, а там, как правило, более высокая стоимость переводов по сравнению с работой напрямую от сайта в банк.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

На самом деле, стоимость счета как такового отличается не особенным образом. Даже для относительно небольших предприятий разница в одну-две тысячи проблемы не составляет. Нужно смотреть на ситуацию, ориентируясь на стоимость платёжки, особенно тем компаниям, которые имеют достаточно много контрагентов и регулярно выполняют платежи.

При этом стоимость каждого такого перевода может составлять порядка 10-20 рублей. Казалось бы, сумма незначительная, но ведь нужно учитывать количество платёжек в день, а после этого умножить на количество рабочих смен за более длительный период, к примеру, за год. Тогда станет ясно, каким в действительности является размер стоимости обслуживания.

Наряду с этим полезно оценить дополнительные опции и возможности банка, которые предполагают полезность именно для ваших актуальных потребностей и ситуации.

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