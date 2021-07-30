Реклама
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
Сегодня 14:42
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
30.07.2021 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18

Особенности выбора счета для ведения малого бизнеса

Новости. Экономика
13:20, 02 Августа 2021
фото: © АО «Тинькофф Банк»

Новости партнеров

Как известно, теперь для расчетов с физическими лицами требуется кассовый аппарат.

Соответственно, для автоматизации и удобства финансовых процессов вполне актуально выбрать расчетный счёт в банке. Проблема заключается только в том, что банков существует огромное количество и все они предлагают, казалось бы, и похожие условия, но при этом разные. Как тогда выбирать, чтобы не прогадать и получить то, что нужно?

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Понятное дело, когда обороты и масштабы чаще не особенно велики, ищут наиболее льготные и наименее затратные условия. Лучше, чтобы счет для малого бизнеса возможно было подключить без дополнительных затрат и оплачивать нужно было только обслуживание. Тем не менее, тут тоже нужно смотреть и считать затраты, но начать следует с удобного функционала.

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И САЙТ

Когда речь идет об интернет-торговле, также следует учитывать возможность интеграции сайта с банком. Есть ли эквайринг с вашим сайтом. Иначе потребуется делать платежи через какие-либо платежные системы, а там, как правило, более высокая стоимость переводов по сравнению с работой напрямую от сайта в банк.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

На самом деле, стоимость счета как такового отличается не особенным образом. Даже для относительно небольших предприятий разница в одну-две тысячи проблемы не составляет. Нужно смотреть на ситуацию, ориентируясь на стоимость платёжки, особенно тем компаниям, которые имеют достаточно много контрагентов и регулярно выполняют платежи.

При этом стоимость каждого такого перевода может составлять порядка 10-20 рублей. Казалось бы, сумма незначительная, но ведь нужно учитывать количество платёжек в день, а после этого умножить на количество рабочих смен за более длительный период, к примеру, за год. Тогда станет ясно, каким в действительности является размер стоимости обслуживания.
Наряду с этим полезно оценить дополнительные опции и возможности банка, которые предполагают полезность именно для ваших актуальных потребностей и ситуации.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 3
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»