Особый противопожарный режим введен еще в шести районах Карелии

Спасатели проводят мероприятия, необходимые при введении особого противопожарного режима, сообщили в МЧС Карелии.

Особый противопожарный режим действует на территории Олонецкого, Прионежского, Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Пряжинского и Пудожского районов.

За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, предусматривается ответственность в виде административного штрафа.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля года на территории Олонецкого района введен особый противопожарный режим.