Остался один день до завершения подготовки жилфонда Петрозаводска к отопительному сезону

Жилищный фонд готов к предстоящему отопительному сезону на 95%, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В преддверии осени 19 управляющих организаций полностью завершили все работы.



Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил, что общая готовность жилищного фонда составляет 95 %, внутридомовых систем – 98 %.

Большинство управляющих организаций работают в графике.

Данные по промывке и опрессовке внутридомовых систем центрального отопления до сих пор не предоставило АО "МКС-Петрозаводск" (16 домов).



Информацию по организациям, своевременно не выполняющим работы по подготовке к сезону, направляют в прокуратуру. Всем отстающим от графика, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев поручил ускорить темпы мероприятий.



Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.