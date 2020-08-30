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30.08.2020 19:00

Остался один день до завершения подготовки жилфонда Петрозаводска к отопительному сезону

Новости. Общество
11:42, 31 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Жилищный фонд готов к предстоящему отопительному сезону на 95%, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В преддверии осени 19 управляющих организаций полностью завершили все работы.

Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил, что общая готовность жилищного фонда составляет 95 %, внутридомовых систем – 98 %.

Большинство управляющих организаций работают в графике. 

Данные по промывке и опрессовке внутридомовых систем центрального отопления до сих пор не предоставило АО "МКС-Петрозаводск" (16 домов).

Информацию по организациям, своевременно не выполняющим работы по подготовке к сезону, направляют в прокуратуру. Всем отстающим от графика, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев поручил ускорить темпы мероприятий.

Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.

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