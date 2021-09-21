Останки 12 бойцов перезахоронили в Карелии

В День освобождения Карелии от фашистских захватчиков на территории военного мемориала в Орзеге состоялось захоронение останков красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

Земле были преданы 12 бойцов, найденных во время минувшего поискового сезона.

Они были обнаружены в районе станции Орзега, посёлка Деревянное, реки Нёлукса и окрестностях дороги Петрозаводск — Лососинное.

Это стало возможным благодаря усилиям поисковых отрядов «По следам погибших самолётов», «Хранители», а также фонда «Эстафета поколений», представители которого идентифицировали двоих найденных как сотрудников батальона НКВД, защищавшего подступы к Петрозаводску.